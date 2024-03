Quadrilha assalta casal de namorados no Planalto Paraíso

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal de namorados foi vítima de assalto no início da madrugada desta sexta-feira, 8, na rua Manoel José Serpa, no Planalto Paraíso. Quatro bandidos renderam as vítimas. O crime foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

O namorado de 24 anos disse que ele estaria com a namorada na frente da casa dela quando os criminosos chegaram em um veículo. Três desceram e foram ao encontro do casal e dois simularam estar armados.

Mediante ameaças de morte, os bandidos se apossaram do Ônix vermelho, placas GFX5B77, de dois celulares e documentos. Em seguida fugiram. A Polícia Militar foi acionada e em diligências, localizaram um dos celulares que estava próximo ao local do crime.

