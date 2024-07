SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 26 anos, procurado por porte ilegal de arma de fogo, foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 25, em um bar no Jardim Gonzaga, no cruzamento da Avenida Maranhão com a rua Sergipe.

Equipes da Dejem realizavam operação pelo bairro quando fizeram a abordagem no acusado que estava em atitude suspeita. Após pesquisa via Copom, constataram que ele devia para a Justiça. Encaminhado à CPJ, foi recolhido posteriormente ao centro de triagem.

