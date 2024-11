Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 30 anos, procurado por pornografia infantil pela Polícia Federal, foi detido na noite desta quarta-feira, 6, no Loteamento Albertini.

Policiais militares da Força Tática tomaram conhecimento do fato e foram até o local onde estaria o suspeito, Após contato com o procurado e dado ciência de um mandado de prisão em seu desfavor, foi detido e encaminhado à CPJ. Após as deliberações de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

Leia Também