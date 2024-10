Policiais civis do 3º e 5º DPs prendem procurado por roubo a estabelecimento comercial em São Carlos

SIGA O SCA NO

11 Out 2024 - 13h29 Por Marcos Escrivani

Acusado de roubo a caminho da CPJ: posteriormente recolhido ao centro de triagem - Crédito: Maycon Maximino

Policiais civis do 3º e 5º DPs cumpriram mandado de prisão preventiva na manhã desta sexta-feira, 11 e tiraram de circulação A.R.A.S., 21 anos, acusado de roubar um estabelecimento comercial no meio do ano em São Carlos.

A.R.A.S. foi detido em sua casa, na rua Antonio Francisco Novo, no Conjunto Habitacional D. Constantino Amstalden.

O São Carlos Agora apurou junto aos policiais que cumpriram o mandado que A.R.A.S. após o crime, foi identificado através de fotos pela vítima, como sendo o autor.

Posteriormente, ele estaria passando em frente à casa e fazendo ameaças. Diante do fato, os policiais agiram rápido e solicitaram junto à Justiça de São Carlos o mandado de prisão preventiva que foi cumprida nesta sexta-feira. O acusado, após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

