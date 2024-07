Policia Rodoviária intensifica fiscalização nas rodovias paulistas com uso do etilômetro

imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) da Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que realizará a Operação 09 de Julho 2024, com o objetivo de intensificar as ações de fiscalização nas rodovias paulistas entre os dias 05 e 09 de julho. A operação visa garantir a segurança dos motoristas e usuários das rodovias durante o feriado estadual e o início do período de férias escolares.

Com o aumento no volume de veículos nas rodovias, devido ao feriado e às férias, a Policia Rodoviária pede atenção especial aos motoristas. É importante redobrar a atenção ao dirigir, especialmente em trechos com neblina, frequentes em regiões montanhosas e próximas a rios e lagos.

A Operação 09 de Julho 2024 terá como foco principal a coibição de comportamentos de risco no trânsito, como dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias (alcoolemia) e utilizar o celular ao volante.

