Polícia Militar e Guarda Municipal patrulham área rural de São Carlos

Crédito: Divulgação

Foi realizada na noite desta quarta-feira 5, uma operação planejada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) na área rural de São Carlos, que compreendeu as adjacências da fazenda do Pinhal.

A iniciativa aconteceu em conjunto entre a Polícia Militar e equipes da Guarda Municipal que patrulharam a região do assentamento 3 de Janeiro e sítios, além de uma blitz na entrada do assentamento com vistas a orientação e contato com os moradores, proporcionando sensação de segurança e promovendo a prevenção de crimes.

Durante a operação foram empregadas uma viatura da PM e dois policiais, duas viaturas da GM, sendo uma do GAM e quatro agentes e uma do GPAR com três agentes.

