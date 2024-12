Polícia identifica homem que morreu após pular em córrego em São Carlos

Compartilhar no facebook

Momento em que corpo é retirado do leito do córrego - Crédito: Arquivo

Os policiais civis do 3º Distrito Policial de São Carlos identificaram o homem que morreu na manhã do último sábado (28) após pular em um córrego às margens da Avenida Francisco Pereira Lopes, no Jardim Alvorada.

Trata-se de Márcio de Lima Marques, de 53 anos, natural de São Paulo (SP).

De acordo com testemunhas, Márcio apresentava comportamento alterado, afirmando que estava sendo perseguido. Em seguida, ele pulou no córrego e foi encontrado morto sob uma ponte.

A causa da morte ainda não foi determinada e está sendo investigada pelas autoridades competentes.

