Homem se joga em córrego após relatar perseguição e morre na manhã deste sábado

Corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros - Crédito: Gabriel Henrique

Na manhã deste sábado (28), um homem morreu após pular dentro do córrego na Avenida Francisco Pereira Lopes, em frente ao restaurante antiga Casa Branca. Segundo relatos de testemunhas, o homem estava visivelmente alterado, gritando enquanto falava ao celular. Ele dizia que estava sendo perseguido por um homem de máscara preta.

Ainda de acordo com as testemunhas, o homem se jogou no córrego e chegou a nadar por alguns instantes. No entanto, pouco depois, ele foi encontrado morto embaixo de uma ponte. O corpo foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de exames e apuração da causa da morte.



A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Leia Também