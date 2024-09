Polícia Federal prende homem em São Carlos por pornografia infantil

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação PF

A Polícia Federal realizou buscas nesta quarta-feira (25) durante a operação "Terabyte" em São Carlos e Boa Esperança do Sul com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. As investigações culminaram na prisão em flagrante de um indivíduo em São Carlos, acusado de armazenar e disseminar material pornográfico infantil.

Durante as buscas, os agentes da Polícia Federal encontraram uma grande quantidade de arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças e bebês nos dois locais investigados. Em São Carlos, o material ilícito estava em posse do homem preso, enquanto em Boa Esperança do Sul, os arquivos foram apreendidos na residência de outra pessoa que já havia sido condenada por estupro de vulnerável e cumpria pena em regime semiaberto.

O indivíduo preso em São Carlos foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Araraquara, onde permanece à disposição da Justiça. Computadores e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos para análise pericial, visando identificar possíveis novas vítimas e outros envolvidos nesses crimes.

A exploração sexual infantil é considerada um crime hediondo, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com pena que pode chegar a 4 anos de prisão.

