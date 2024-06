Polícia Civil esclarece o golpe do PIX e indicia serralheiro e comerciantes

Crédito: SCA

A Polícia Civil de São Carlos concluiu a investigação sobre o golpe do PIX que vinha sendo aplicado por um serralheiro que também se identificava como construtor. O indivíduo, utilizando seu próprio celular e uma conta bancária falsa, enganava comerciantes de uma casa de carnes na região norte da cidade. Ao perceberem a fraude, os comerciantes acionaram a Polícia Militar, que com a ajuda de populares deteve L.C.C., de 36 anos.

Inicialmente, o suspeito apresentou diversas versões dos fatos e alegou que não agia de má fé, prometendo ressarcir o comércio lesado. L.C.C. foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato e encaminhado ao Centro de Triagem (CT).Na Audiência de Custódia, que analisa a prisão em flagrante e a materialidade do crime, ele foi liberado, mas responde ao processo criminal em liberdade até o julgamento final.

Investigação revela sequência de crimes

O caso foi encaminhado ao delegado Caio Iberê Galvão Gobato, que reuniu sua equipe e passou a analisar o crime.Policiais do 1º e 4º Distritos Policiais investigaram o golpe e descobriram que uma sequência de crimes havia sido praticada contra a casa de carnes no Jardim Nova Estância. Os proprietários e funcionários do estabelecimento foram ouvidos durante as investigações, e apurou-se que o "Golpe do PIX" foi arquitetado pelo falso construtor/serralheiro. Em depoimento, ele confessou ter criado o PIX falso após aprender o golpe em um aplicativo de celular. A partir de abril, ele passou a comprar carnes e outros produtos com o método fraudulento, acreditando que não seria descoberto pela polícia.

Inauguração de bar com produtos do golpe

O delegado Caio Iberê Gobato informou que o suspeito residia na região sul de São Carlos e que, no momento da prisão,forneceu um telefone falso aos policiais. Em depoimento, L.C.C. confessou o crime e relatou que uma conhecida o procurou para comprar mercadorias (carnes, carvão, cervejas e refrigerantes) para a inauguração de seu bar. O suspeito então realizou uma grande compra com o PIX falso e o bar foi inaugurado.

Prejuízos e receptação de produtos

O indivíduo confessou ainda ter realizado outras compras entre 13 e 17 de abril, utilizando o PIX falso e cancelando os pagamentos, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 9 mil. Ele revelou que parte do dinheiro foi usado para comprar drogas.

A investigação policial também identificou dois comerciantes que adquiriram produtos da casa de carnes vítima do golpe.Em seus estabelecimentos, foram apreendidos os produtos. Em depoimento, os comerciantes informaram que não sabiam da origem fraudulenta dos produtos e que os comprariam de L.C.C. para revender em seus próprios comércios.

Diante dos fatos, L.C.C., que já respondia por outro inquérito por aplicar o golpe contra a casa de carnes do Jardim Nova Estância, agora também é investigado por revender os produtos do crime. Os dois comerciantes foram indiciados e responderão perante a Justiça Criminal pelo crime de receptação de produtos furtados.

