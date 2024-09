Polícia Civil esclarece audacioso roubo contra loja de celulares no Centro de São Carlos

3º Distrito Policial - Crédito: arquivo

Uma ação conjunta das equipes do 3º e 5º Distritos Policiais de São Carlos, sob o comando do delegado Edmundo Ferreira Gomes, resultou na identificação de quatro integrantes de uma quadrilha responsável por um assalto ocorrido em fevereiro de 2023, em uma loja de celulares na rua Nove de Julho, no Centro da cidade. O assalto teve grande impacto entre a população. (veja notícia da época).

As imagens das câmeras de segurança mostraram a audácia dos criminosos, que, com máscaras faciais e um deles armado, renderam os funcionários e fugiram levando mais de 30 aparelhos celulares, causando um prejuízo estimado em R$ 500 mil à loja.

As investigações, que se estenderam por meses, revelaram que a quadrilha tinha base na capital paulista e já havia atuado em outras cidades da região, como São João da Boa Vista. Os bandidos agiam de forma organizada, com cada membro desempenhando um papel específico:

L.M.S., 34 anos: Responsável por recolher os celulares roubados.

Responsável por recolher os celulares roubados. G.C.S., 24 anos: Anunciava o assalto e morreu em confronto com a polícia.

Anunciava o assalto e morreu em confronto com a polícia. R.B.S., 27 anos: Tinha a missão de revender os aparelhos.

Tinha a missão de revender os aparelhos. G.C.S.: Responsável pela fuga dos comparsas.

“Nós conseguimos levantar que houve um roubo com o modus operandi idêntico em São João da Boa Vista e como era muito característico, muito parecido como o nosso aqui. Então nós levantamos as informações de lá, trouxemos as vítimas e todas reconheceram sem sombra de dúvidas os dois indivíduos que nós identificamos, o que estava com a arma e que recolheu os celulares”, explicou o delegado Edmundo Ferreira Gomes.

De acordo com as investigações, os celulares roubados eram levados para a capital paulista, onde eram vendidos no mercado negro.

Os três acusados se encontram presos à disposição da Justiça.

