PM tira de circulação dois procurados pela Justiça

Viatura plantão policial - Crédito: arquivo

Nesta sexta-feira (8) a Polícia Militar tirou das ruas dois procurados pela Justiça em São Carlos.

E.R.M. 44 anos, foi detido no bairro Santa Felícia. A equipe policial, sob o comando do 1º Tenente PM Tarantelli, juntamente com o cabo Perez abordou o acusado na Rua Ethiwaldo Alexandre Martins, esquina com a Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza. A prisão foi realizada com base no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que trata da violência doméstica e do risco à integridade física e psicológica da vítima. Após a abordagem, E.R.M. foi conduzido à autoridade de plantão e, em seguida, recolhido à cadeia pública para cumprimento do mandado.

Já R.H.M. 43 anos, procurado pela Justiça por crimes de roubo (Art. 157) foi preso na na Rua Dr. Alberto Cattani, após a equipe policial identificar um indivíduo que correspondia às características de um foragido. Após consulta ao sistema, os policiais confirmaram um mandado de prisão em nome de R.H.M, que já possuía antecedentes criminais, incluindo oito ocorrências de furto (Art. 155) e roubo (Art. 157). O indivíduo foi abordado, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade de plantão ordenou seu recolhimento à cadeia pública para cumprimento da pena.

