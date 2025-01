PM prende segundo suspeito de participar de assalto a mercado no Embaré

Saiba Mais Veja vídeo Câmeras de segurança registram assalto no Embaré; suspeito é preso pela Força Tática

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (16) mais um suspeito de ter participado de um assalto a um mercado na noite da última segunda-feira (13), no Jardim Embaré, em São Carlos.

O acusado foi encontrado no Jardim Cruzado e tentou a fuga. O local foi cercado e ele acabou detido. Dentro da residência os PMs encontraram uma blusa igual a que aparece nas imagens captadas pelas câmeras de segurança. Uma moto sem placa e com queixa de furto também foi apreendida.

Ontem, na mesma região, policiais militares da Força Tática prenderam o comparsa do rapaz que também atuou no roubo. Com ele foi encontrado um revólver e com cinco munições, igual a utilizado no assalto.

A ocorrência está sendo apresentada neste momento na Delegacia de Polícia de Ibaté.

