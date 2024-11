PM encontra arma e grande quantidade de dinheiro em casa no Itamaraty

Compartilhar no facebook

Dinheiro apreendido e arma - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta sexta-feira (30), equipes da Polícia Militar apreenderam grande quantidade de dinheiro e uma arma em uma casa, no bairro Itamaraty, após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) irradiar uma denúncia de roubo ou furto em andamento.

No local, os policiais abordaram indivíduos que, ao serem submetidos a busca pessoal, não portavam nada de ilícito. Durante vistoria no imóvel, entretanto, foi encontrada uma pistola calibre 380 com numeração, 10 munições, além de R$ 342.366,00 em espécie e R$ 2.545.774,00 em cheques.

Os moradores da residência, entre eles dois adolescentes, não souberam justificar a procedência tanto do armamento quanto do dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por posse de arma de fogo. Os envolvidos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e liberou os detidos. O dinheiro, cheques e a arma foram apreendidos. O caso será investigado.

