PM apreende grande quantidade de drogas em operação no CDHU

Em uma ação conjunta com o Pelotão de Ações Especiais (BAEP/Canil), a Polícia Militar de São Carlos apreendeu uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (20), no CDHU. A operação resultou na apreensão de 634 microtubos de cocaína, 267 porções de maconha, 84 porções de skank, 22 porções de haxixe e uma máquina de cartão.

Ao se aproximarem do bloco 2 do condomínio, os agentes perceberam a movimentação de vários indivíduos que fugiram ao perceber a viatura. Um adolescente, vestindo camiseta preta e bermuda branca, foi visto fugindo em direção ao bloco 4.

Com o auxílio do cão farejador Spark, os policiais iniciaram uma varredura no local e localizaram as drogas escondidas em diversos pontos, como garagens, telhados e entre os carros. Além das drogas, foi encontrada uma máquina de cartão, o que indica que o local era utilizado para a venda de entorpecentes.

Todo o material apreendido foi encaminhado para o plantão policial de São Carlos, onde foi registrado um boletim de ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo tráfico de drogas na região.

