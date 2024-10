Pai e filha caem em golpe e perdem mais de 25 mil reais

SIGA O SCA NO

20 Out 2024 - 12h40

20 Out 2024 - 12h40 Por Erika

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 90 anos e sua filha, de 42, perderam mais de R$ 25.000,00 ao serem vítimas de estelionatários neste sábado (19), em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso recebeu uma mensagem no celular, via SMS, informando uma tentativa de compra no valor de R$ 2.500,00, podendo ser constestada através de um número de telefone, que seria da central de atendimento.

Ele fez a ligação, foi atendido por um suposto funcionário do Banco do Brasil e foi orientado a acessar um link que lhe foi enviado pelo Whatsapp, mas quando clicou no link, percebeu que foram retirados R$ 17.000,00 de sua conta bancária.

Em seguida, o suposto funcionário o alertou sobre outra compra realizada e disse que para garantir o estorno do dinheiro, teria que fazer uma transferência no valor de R$ 8.500,00.

A filha do idoso passou a acompanhar a situação e desconfiou que poderia ser um golpe, porém o pai insistiu que ela fizesse a transação bancária e ela fez não apenas esta, mas também mais uma, no mesmo valor, que foi solicitada.

Somente depois os dois perceberam que haviam caído em um golpe Depois de perceberem que haviam e registraram um boletim de ocorrência por estelionato no plantão policial.

