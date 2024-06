Mulher sofre traumatismo craniano após ser agredida no CDHU

SIGA O SCA NO

Momento em que vítima é socorrida pelo Samu -

Uma mulher foi encontrada com ferimentos graves após ter sido agredida na manhã deste sábado (22), no CDHU da Vila Isabel.

Segundo informações, a vítima que não teve o nome e idade revelados, vive em situação de rua e moradores a encontraram ferida no estacionamento do condomínio 4.

O Samu foi acionado e encaminhou uma unidade básica para o atendimento da ocorrência, entretanto, com a chegada da equipe no local, foi constatado que a mulher apresentava um traumatismo craniano grave, por isso foi necessário acionar a unidade de suporte avançado com o médico.

A vítima foi encaminhada até a Santa Casa com urgência, onde está sendo atendida neste momento.

Não foi possível saber a motivação da agressão, nem a autoria.

Leia Também