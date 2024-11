Mulher fica irritada com fumaça de churrasco em cabelo e desfere facada no companheiro

Compartilhar no facebook

Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Um caso de lesão corporal foi atendido por policiais militares por volta das 22h desta quarta-feira, 13, em uma moradia no Cidade Aracy. Uma mulher é acusada de dar uma facada no pescoço do seu companheiro.

Vizinhos acionaram a PM e relataram o fato. Policiais entraram na casa e encontraram caído no chão da garagem um homem de 40 anos com um corte no pescoço. Questionado, disse que a acusada seria sua companheira, de 45 anos. Ambos faziam um churrasco e em dado momento a fumaça teria atingido seu cabelo e ela, irritada, desferiu o golpe e deixou o local em seguida. O homem foi encaminhado à UPA Vila Prado e após ser medicado, ficou em observação.

Em diligências, a PM localizou a mulher em uma adega. Questionada, assumiu a agressão e disse que o motivo seria o fato do companheiro ter passado a mão nas nádegas de sua filha de 3 anos e ele não teria gostado de ser questionado e teria pegado em seu pescoço e batido sua cabeça contra uma parede. Disse ainda que o companheiro portava uma faca. Para se defender, teria desferido uma facada no desafeto. O caso foi registrado na CPJ.

