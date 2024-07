Mulher é vítima de furto ao embarcar em coletivo no Centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 51 anos foi vítima de furto na tarde de sexta-feira (05), na região central de São Carlos.

De acordo com a vítima, quando ela foi embarcar em um ônibus do transporte urbano, em um ponto localizado na Avenida São Carlos, havia uma mulher atrapalhando sua passagem. Ela conseguiu entrar no coletivo, mas logo em seguida percebeu que sua bolsa estava aberta e que estava faltando sua carteira, com documentos e cartões.

Ao perceber, a vítima desceu do ônibus e voltou ao ponto onde embarcou, tentando localizar a autora do furto, mas não a encontrou mais.

Diante do fato, ela registrou um boletim de ocorrência no plantão policial.

