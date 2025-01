Mulher é esfaqueada durante briga na Vila Alpes

Compartilhar no facebook

Na tarde deste sábado (11), policiais militares em patrulhamento foram acionados para atender uma ocorrência de esfaqueamento na Vila Alpes. Segundo relatos, uma mulher de 39 anos foi atingida na região abdominal durante uma briga. A vítima, conhecida no meio policial por histórico de uso de entorpecentes, apresentava sangramento e foi encaminhada à Santa Casa local.

No local do crime, os policiais encontraram pequenas poças de sangue e uma faca, aparentemente usada na agressão. O suspeito, identificado, estava visivelmente embriagado, impossibilitando qualquer diálogo coerente.

A perícia foi acionada e recolheu os vestígios encontrados, incluindo a arma branca. Na Santa Casa, foi informado que o ferimento da vítima era superficial e de baixa gravidade. No entanto, ela permaneceria sob observação até os efeitos alucinógenos das substâncias ingeridas cessarem, antes da alta.

Enquanto os fatos eram registrados, os policiais receberam um vídeo que possivelmente mostra o momento da agressão. As imagens indicam um homem com características semelhantes às do suspeito desferindo golpes contra a vítima. O vídeo foi anexado aos autos para investigação.

O caso foi registrado como lesão corporal, com possibilidade de alterações conforme o andamento das investigações.

A Polícia Civil continuará investigando o caso.

