Mulher é detida após furtar picanha em supermercado

Carnes furtadas - Crédito: Flavio Fernandes

Uma mulher de 46 anos foi detida pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (17) após furtar peças de carne em um mercado atacadista localizado no cruzamento da Avenida José Bonifácio com a Rua São Bento, no Centro de Araraquara.

De acordo com o boletim de ocorrência, a chefe de segurança do estabelecimento, de 28 anos, identificou a acusada tentando sair pela entrada do mercado sem passar pelos caixas. A mulher utilizava um carrinho de compras e escondia as carnes sob sacolas e garrafas de água.

O furto envolvia cinco peças de picanha, totalizando aproximadamente 7,6 kg, avaliadas em mais de R$ 760. Segundo informações, a suspeita comercializava as carnes por meio do Facebook, oferecendo os produtos por preços abaixo do mercado.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a mulher ao Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência por furto foi registrado. O delegado arbitrou fiança no valor de R$ 2 mil, e, após o pagamento, a acusada foi liberada.

