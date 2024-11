Mulher é baleada e marido preso em flagrante

Compartilhar no facebook

Na madrugada deste domingo (24), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua José Raimundo, no bairro Zavaglia, em São Carlos.

No local, foi constatado que uma mulher, identificada, havia sido baleada no abdômen durante uma discussão com seu marido. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada inconsciente para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.

O autor, localizado com a camiseta ensanguentada, confessou o disparo, alegando ter ocorrido de forma acidental. Durante a ação, a arma utilizada, uma pistola Taurus 9mm, foi encontrada no interior de um veículo VW/Gol estacionado em frente à residência. Também foram apreendidas 37 munições.

O acusado foi encaminhado ao plantão policial, autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

A vítima permanece internada e o caso segue sob investigação.

