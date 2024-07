SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 39 anos foi vítima de ameaças de morte no início da noite desta segunda-feira, 8, no Jardim São Carlos.

Em boletim de ocorrência ela disse que ao atender uma determinação da empresa onde presta serviços, entrou em contato com um homem de 46 anos, informando-o que, por ordens superiores, iria ser desligado do trabalho. Foi quando o acusado começou a fazer ameaças de morte via whatsapp. O caso será investigado pela Polícia Civil.

