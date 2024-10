Mulher desmaia após ser agredida na Vila Isabel

SIGA O SCA NO

21 Out 2024 - 10h09

21 Out 2024 - 10h09 Por Marcos Escrivani

Vítima estava internada na Santa Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma agressão terminou com uma mulher encaminhada, desacordada, à Santa Casa no final da noite deste domingo, 20. O acusado seria um homem que ainda não foi identificado.

Policiais militares foram solicitados por uma mulher que mora nas proximidades e se assustou com o tumulto. No local, os PMs apuraram que uma mulher teria sido agredida por um homem e teria sido socorrida à Santa Casa pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros.

Na instituição de saúde, os PMs apuraram junto ao médico plantonista que a mulher estava inconsciente e seria examinada posteriormente. O caso foi registrado na CPJ para posterior investigação.

