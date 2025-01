Motos furtadas são recuperadas durante operação da PM

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Em uma operação realizada pelas equipes da ROÇAM e da Força Tática, duas motocicletas furtada foram localizadas em São Carlos nesta terça-feira (7). As ações ocorreram após diversas denúncias de circulação de motos sem placas na região no São Carlos 8.

A primeira motocicleta, uma Yamaha YBR, foi encontrada na Rua Manoel Fraguas, no bairro São Carlos 8. Após verificação da numeração do chassi e motor, constatou-se que o veículo era produto de furto.

Durante a abordagem no local, os policiais também apreenderam um adolescente de 15 anos, que tinha um mandado de busca e apreensão em aberto. Indagado sobre outra motocicleta roubada, o menor confessou ter participado do furto de uma Yamaha MT-03. Ele indicou que o veículo estava abandonado em uma residência desocupada na Rua Professor Bento da Silva César, no bairro Santa Maria 2.

As duas motos foram recuperadas, ambas com a numeração de chassi e motor intactas. O proprietário da YBR foi localizado e deverá reaver o veículo. Já o dono da MT-03 ainda não foi identificado. O adolescente foi encaminhado às autoridades competentes para as medidas cabíveis.

Leia Também