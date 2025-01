Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Uma motorista de 42 anos colidiu o veículo que conduzia contra o muro de uma residência, no final da tarde deste sábado (25), no bairro Planalto Paraíso, em São Carlos.

Segundo a condutora, ela seguia com o veículo pela Rua São João Bosco e no cruzamento com a Rua Noêmia Sampaio de Souza, precisou desviar de outro carro e acabou perdendo o controle da direção, batendo contra o muro.

A mulher ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU, até a Santa Casa.

