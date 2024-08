Motorista não respeita 'pare' e causa acidente no Jardim Tangará

SIGA O SCA NO

Vítima sendo socorrida: com ferimentos, encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 20 anos ferido na manhã desta segunda-feira, 12, no Jardim Tangará.

Um motociclista pilotava sua moto pela rua Teotônio Vilela e no cruzamento com a rua Antonio Micucci, atingiu a lateral de um carro, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado à distância e com escoriações pelo corpo e trauma em uma das pernas, socorrido pela UR do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. Antes, ele teve atendimento inicial pelo socorrista da motolância.

