Motorista foge após bater em moto na Vila São José

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 64 anos ficou ferido em um acidente de trânsito, nesta noite de sexta-feira (02), na Avenida Araraquara, próximo ao cruzamento com a Rua Argentina, na Vila São José.

De acordo com testemunhas, a vítima transitava em sua motocicleta pela via, quando foi atingido por um carro que seguia no sentido oposto.

Após colidir frontalmente contra a moto, o condutor do carro não parou e tentou entrar em uma residência, mas foi detido por uma pessoa que presenciou o acidente e foi atrás dele.

O motociclista foi socorrido primeiramente pelos Bombeiros e depois pelo SAMU, que o encaminhou à UPA do Santa Felícia e a Polícia Militar foi acionada, conduzindo o motorista do carro ao plantão policial, onde foi registrada a ocorrência.

