Resgate Econoroeste rodovia Washington LuÃ­s (arquivo) -

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de sábado (14) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Um motorista fugiu do local após colidir na traseira de uma motocicleta e arrastar o veículo e o condutor por aproximadamente 800 metros.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h51, na altura do quilômetro 230, no sentido norte da rodovia. A colisão envolveu um Ford Fiesta prata e uma Honda CG 150 Titan. Com o impacto, o motociclista caiu na pista, enquanto o carro continuou em movimento, arrastando a moto e o condutor por uma longa distância.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom e, ao chegarem ao local, constataram que o automóvel parou apenas após apresentar problemas mecânicos. No entanto, o motorista, ou possíveis ocupantes do veículo, abandonou o carro e fugiu antes da chegada das autoridades.

O motociclista recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de resgate da concessionária responsável pelo trecho da rodovia, e em seguida foi encaminhado à Santa Casa.

O Ford Fiesta, foi recolhido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Já a motocicleta foi entregue a um familiar da vítima.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local do acidente. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro e fuga do local do acidente.

Até o momento, o motorista responsável não foi identificado, e o caso será investigado pela Polícia Civil de São Carlos.

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