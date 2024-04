Um motorista colidiu o veículo que conduzia contra um barranco, na manhã deste domingo (14), na Estrada Municipal Doutor Guilherme Scatena, que liga São Carlos ao balneário do 29.

De acordo com o motorista, ele seguia no sentido São Carlos/29, quando dormiu ao volante, rodou na via e bateu em um barranco, no sentido oposto da via.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas não houve vítimas.

