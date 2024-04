Motociclista morre após colidir moto contra árvore em cidade da região

SIGA O SCA NO

A Biz e o corpo da vítima (à direita): morte após colisão violenta contra árvore - Crédito: Divulgação

A semana começou com tragédia em Matão. Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira, 29, após colidir sua Honda Biz contra uma árvore na Avenida Francisco Mastropietro, na Vila Cardim.

Os motivos do acidente fatal são ignorados, mas o impacto foi tão violento que o motociclista foi arremessado à distância e morreu na hora. Informações preliminares davam conta que a vítima teria perdido o controle de direção da Biz. A unidade de suporte avançado (USA) do Samu atendeu a ocorrência, mas os profissionais da saúde apenas constataram a morte do motociclista.

Leia Também