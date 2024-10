Motorista de aplicativo abandona carro após bater em poste

SIGA O SCA NO

19 Out 2024 - 07h54

19 Out 2024 - 07h54 Por Da redação

Carro colidiu contra o poste - Crédito: Gabriel Henrique

Um carro foi abandonado batido contra um poste na madrugada deste sábado (19), no cruzamento da avenida São Carlos com a Salgado Filho, próximo ao cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O veículo estava com a frente bastante danificada, porém não havia ninguém nas proximidades. O SCA apurou que o motorista de aplicativo estava em uma rua próxima.. O Samu esteve no local, mas ele recusou atendimento médico e deixou o local. Não está descartada a possibilidade dele estar embriagado.

A Polícia Militar foi acionada e providenciou o recolhimento do carro que é alugado. As causas do acidente são desconhecidas.

Leia Também