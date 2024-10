Motorista bate em alambrado e invade CEMEI no Cidade Aracy 2

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista colidiu o veículo que conduzia contra uma cerca de alambrado, nesta noite de sábado (19), na esquina da Rua Reinaldo Pizzani com a Avenida Tetracampeonato, no Cidade Aracy 2.

De acordo com informações, chovia no momento do acidente, deixando o asfalto liso, o que fez com que o condutor do carro perdesse o controle da direção, batendo contra a cerca de uma CEMEI e invadindo o local.

Não houve vítimas, a equipe de perícia esteve no local e a ocorrência foi registrada no plantão policial.

Leia Também