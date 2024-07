Motociclistas sofrem grave acidente após colisão no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Veículo foi atingido pelas duas motos durante tentativa de conversão no Santa Felícia - Crédito: Maycon Maximino

Dois motociclistas sofreram ferimentos graves após colisão na noite desta quinta-feira, 11, em um cruzamento considerado perigoso, onde ocorrem colisões com certa regularidade, no Jardim Santa Felícia.

Segundo apurado, o motorista de um veículo transitava pela Avenida Bruno Ruggiero (sentido Santa Felícia/Shopping) e ao tentar a conversão à rua Pedro Fernandes Alonso, cruzou a via expressa e, por motivos a serem esclarecidos, ocorreu a colisão contra duas motos que vinham pela mesma avenida, mas em sentido contrário.

Uma das motos atingiu a porta traseira do veículo e o piloto de 30 anos que estava em uma Fazer, fraturou um dos braços. Já o outro piloto, de 28 anos, que estava em uma CG, colidiu com a parte diante do veículo e foi arremessado à distância, fraturando o fêmur.

As duas vítimas foram socorridas à Santa Casa pelo Samu e pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros para atendimento médico.

