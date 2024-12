Motociclista vítima de acidente em São Carlos não resiste e falece na Santa Casa

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Moto que a vítima conduzia. No detalhe, Cristiano. - Crédito: arquivo

O motociclista Cristiano José Gavassa, de 43 anos, faleceu neste sábado (28) na Santa Casa de São Carlos, onde estava internado na UTI após sofrer um grave acidente de trânsito na madrugada do dia 26.

De acordo com informações registradas, Cristiano conduzia sua motocicleta pela avenida Getúlio Vargas quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. Ele foi socorrido pelo Samu com ferimentos graves e encaminhado ao hospital, mas infelizmente não resistiu.

A mãe da vítima compareceu ao plantão policial para registrar o óbito. As causas do acidente seguem em investigação.

O corpo será velador das 11h às 15h e o enterro ocorre em seguida no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também