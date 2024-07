SIGA O SCA NO

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na Rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), neste sábado (13).

De acordo com informações, ele transitava no sentido São Carlos/Porto Ferreira e ao ultrapassar uma carreta, precisou voltar rapidamente para a faixa em que estava pois vinha outro caminhão no sentido oposto e acabou perdendo o controle da moto e caindo.

Com a queda, ele sofreu ferimentos no braço direito e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

