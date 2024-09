Motociclista sofre possível fratura na perna após colisão na Av. Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Motociclista é socorrido com ferimentos e encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um motociclista de 32 ferido no final da manhã desta quinta-feira, 5, na Avenida Getúlio Vargas (sentido bairro/centro).

Os envolvidos transitavam no mesmo sentido e na região da Praça Itália, o motorista brecou seu veículo, após carros à sua frente realizarem manobras. O motociclista que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e ocorreu a colisão, com a vítima indo ao solo e com escoriações pelo corpo e possível fratura em uma das pernas, socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

