Motociclista na contramão causa acidente no Arcoville

Vítimas sendo socorridas - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã deste sábado (25), uma colisão entre duas motos deixou dois homens feridos no bairro Arcoville, em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Padre Mário Cavaretti Filho e Lino de Barros Moura.

De acordo com informações, o motociclista de 23 anos, que conduzia uma moto preta e trafegava na contramão, sofreu uma lesão na cabeça e várias escoriações. Já o condutor da outra moto, de 25 anos, que estava na via correta, teve escoriações pelo corpo e um trauma na coluna.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos para atendimento médico. As causas do acidente serão apuradas.

