Motociclista fica desacordado após colisão

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre duas motos deixou um homem de 62 anos ferido na noite desta quinta-feira (4), na região central de São Carlos.

Segundo o SCA apurou, um motoboy seguia pela rua Episcopal e no cruzamento com a Jesuíno de Arruda houve o choque contra uma Ténéré.

Com o impacto o condutor da Ténéré foi arremessado com violência contra o asfalto e na queda seu capacete saiu da cabeça. Ele sofreu um trauma na cabeça e chegou a ficar desacordado. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu esteve no local e providenciou o socorro da vítima que foi encaminhada até a Santa Casa. Já o motoboy nada sofreu.

No cruzamento existe um semáforo, contudo, as causas do acidente serão apuradas.

