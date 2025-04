Dupla é detida após furto a subestação da CPFL em São Carlos

Produtos que seriam furtados, foram apreendidos na CPJ - Crédito: Divulgação

Após denúncia via Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal, onde um vigilante informou por volta da 1h20 desta terça-feira, 8, ter visto suspeitos saindo da subestação de energia da CPFL, na rua Raimundo Correia, na Vila Monteiro, com alguns objetos nas mãos, equipes foram solicitadas para comparecerem ao local. Os acusados estariam em um Monza.

Durante diligências em busca do veículo. GMs do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), viram o Monza entrando no CDHU com dois homens em seu interior. Foi feito a abordagem e durante revista, oi localizado alguns objetos oriundos do furto da empresa de energia elétrica, além de dois alicates e duas facas.

Os suspeitos, de 37 anos e 39 anos respectivamente foram detidos e encaminhados à CPJ, sendo recolhidos ao centro de triagem após serem autuados em flagrante. O veículo foi recolhido ao pátio municipal.

