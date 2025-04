Dupla é presa por tráfico de drogas no Jardim Mercedes

Dois homens foram detidos na noite desta segunda-feira (7), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na Rua Alfeo Ambrogio, esquina com a Rua Dr. Joaquim Inácio Moraes, Jardim Mercedes, em São Carlos. A abordagem foi realizada por policiais militares após denúncia via COPOM indicando movimentação suspeita no local.

Segundo a PM, ao chegarem à via, os agentes identificaram dois indivíduos em frente a um ferro-velho — um deles vestia uma blusa de frio vermelha, conforme descrição da denúncia, e o outro estava sem camiseta. Ambos demonstraram nervosismo ao perceberem a presença da viatura e tentaram se afastar, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foi encontrado com o suspeito de 31 anos, uma pedra aparentando ser crack. Já com o outro de 22 anos, foram localizadas 13 pedras de crack, cinco eppendorfs com substância esbranquiçada semelhante à cocaína e a quantia de R$1.041,00 em notas diversas. Questionado, admitiu que o dinheiro era proveniente do tráfico.

Em varredura nas imediações, os policiais localizaram uma sacola plástica escondida dentro de um cano na calçada, contendo 217 pedras de crack e 33 eppendorfs de cocaína, compatíveis com as encontradas com os suspeitos. Em uma residência abandonada, em frente ao ferro-velho, foi apreendida ainda uma máquina de cartão do Mercado Pago, um papel com anotações da contabilidade do tráfico e uma caneta azul.

Durante consulta via COPOM, foi constatado que o primeiro abordado era considerado evadido do sistema prisional. Ele havia sido beneficiado pela saída temporária no mês de março e não retornou à penitenciária.

Diante dos fatos, os dois foram detidos e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Itu, onde permanecem à disposição da Justiça.

