Motoboy que se envolveu em acidente não resiste aos ferimentos e morre no hospital

Crédito: reprodução/arquivo pessoal

O motoboy que se envolveu em um grave acidente no começo da tarde desta sexta-feira (12), no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Tiradentes, no Centro, não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada na Santa Casa de São Carlos. Uma câmera de segurança registrou a colisão.

A vítima foi identificada como Carlos Murilo Estival de Moraes, 27 anos. Ele era dono de um restaurante japonês no Parque Delta.

Carlos conduzia a moto pela avenida São Carlos e no cruzamento acabou colidindo contra um Ford Ka que não respeitou o sinal de pare. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, mas infelizmente não resistiu aos graves ferimentos. O corpo será encaminhado ao IML de São Carlos e após exames, liberado aos familiares para a realização do funeral.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

