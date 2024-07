Motoboy é intubado após colidir em carro que não respeitou pare

Local do violento acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy ainda não identificado sofreu ferimentos gravíssimos em um acidente de trânsito registrado na tarde de hoje,no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Tiradentes, no centro da cidade.

De acordo com informações preliminares, a vítima pilotava a motocicleta pela avenida quando colidiu violentamente com a lateral de um Ford Ka que avançou o sinal de pare no cruzamento. O impacto da batida foi tão forte que o carro chegou a rodopiar na via.

Com a violência da colisão, o motoboy foi arremessado a vários metros de distância e ficou inconsciente. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que precisou ser intubada pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) no local do acidente.

Após ser estabilizado, o motoboy foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos em estado grave.

Leia Também