Moto furtada em Brotas é localizada em posto de combustível em São Carlos

Ducati estava abandonada em um posto de combustíveis - Crédito: Maycon Maximino

Uma Ducati 1200, produto de furto ocorrido em Brotas, no dia 2 de setembro, foi localizada em um posto de combustíveis na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, na Vila Marina.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a localização teria ocorrido na tarde desta quarta-feira, 11. A vítima, um mecânico de 51 anos, estaria em São Carlos comprando peças quando foi avisado pela PM sobre a localização do veículo.

Ele foi até o posto e constatou que sua Ducati, que estava no pátio em estado de abandono era sua, porém, estava com placa trocada. Afirmou residir em Brotas, local onde ocorreu o crime. No baú da moto foi localizado um cartão magnético, que foi apreendido. Após os procedimentos de praxe, a moto foi restituída ao proprietário.

