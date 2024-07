SIGA O SCA NO

Uma CG 160 FAN vermelha, placa ESR5H97 foi furtada na noite desta segunda-feira, 22. O veículo estava estacionado no Passeio dos Ipês, no Parque Faber, região do Shopping Iguatemi.

Uma mulher de 46 anos compareceu à CPJ e narrou o que teria ocorrido, em boletim de ocorrência. Afirmou que sua filha, de 22 anos, foi ao shopping e deixou a moto estacionada por volta das 19h e quando retornou, por volta das 21h, notou que a moto teria sido levada por desconhecido. O caso foi registrado na CPJ.

Leia Também