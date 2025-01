Moradores de São Carlos são flagrados com produtos contrabandeados na SP-304

Compartilhar no facebook

Material apreendido - Crédito: Flavio Fernandes

Na tarde desta terça-feira (7), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar flagrou dois homens, de 38 e 59 anos, transportando produtos contrabandeados na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), na altura do Km 397, no sentido sul, em Borborema-SP.

Durante o patrulhamento, os policiais observaram um veículo Hyundai HB20 trafegando lentamente, com sinais de estar carregado além do normal. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem para fiscalização.

Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com o condutor e o passageiro, a vistoria no porta-malas revelou aproximadamente 205 frascos de perfumes e dois galões de azeite de origem paraguaia, todos sem documentação fiscal.

Os homens informaram que os produtos estavam avaliados em cerca de 1.800 dólares e seriam levados para o município de São Carlos.

A ocorrência foi registrada e os produtos foram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.

