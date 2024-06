Microempresária de São Carlos cai em golpe e perde R$ 43 mil

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma microempresária de 53 anos, residente em São Carlos, disse que foi vítima de um golpe e teria tido um prejuízo de R$ 43 mil na suposta compra de um carro. Na manhã desta quarta-feira, foi até a CPJ e formulou boletim de ocorrência.

A mulher narrou às autoridades que no sábado, 1, foi até uma concessionária e fez o teste-drive em um veículo zero e interessou e daria continuidade nas negociações para adquiri-lo. Na segunda-feira, 3, uma mulher teria entrado em contato via WhatsApp dizendo que estaria vendendo seu veículo da mesma marca e por um valor bem abaixo de mercado pois precisava de dinheiro. Segundo ela, um carro de uma empresa que loca carros teria colidido em seu carro e constatado perda total e seria reembolsada. A golpista teria indicado uma segunda mulher, que seria funcionária da empresa em questão que faria o reembolso e que ela pagaria diretamente para a concessionária onde a vítima compraria o carro o valor do veículo pretendido por ela.

Porém, a golpista disse que para integralizar o valor, a vítima teria que transferir o restante do valor do preço do carro, que seria os R$ 43 mil. Foram feitos três PIXs.

Porém, na quarta-feira, a vítima entrou em contato com o vendedor da concessionária e ele teria perguntado se ela fez contato com ele através de outro número de celular, o que foi negado. A vítima questionou o vendedor se ele entrou em contato com outro número, o que foi igualmente negado.

O vendedor solicitou a presença da vítima na concessionária, quando ela teve ciência que teria caído em um golpe. O crime será investigado pela Polícia Civil.

