Mesmo com recomendação médica, adolescente foge da Santa Casa de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma enfermeira de 37 anos, que presta serviços profissionais na Santa Casa de São Carlos, formulou boletim de ocorrência na CPJ por volta das 6h deste domingo, 21, dando conta da fuga de 14 anos.

No documento policial, a enfermeira disse que a adolescente teria familiares de difícil contato e estaria em observação na instituição de saúde, com traumas, após queda de moto. A enfermeira disse que ela teria sido orientada para permanecer na Santa Casa, porém fugiu do local.

Leia Também