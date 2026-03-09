Menina de 13 anos morre apÃ³s passar mal no Cidade Aracy

UPA Cidade Aracy -

Uma adolescente de 13 anos morreu após passar mal na tarde deste domingo (8) em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte natural.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem acordou pela manhã passando mal, com episódios de vômito. Mesmo assim, ela chegou a ir até uma igreja e, ao retornar para casa, continuou vomitando e também apresentou diarreia.

Diante do agravamento do quadro, familiares a levaram para atendimento na UPA do bairro Cidade Aracy. Durante o atendimento médico, a adolescente entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O óbito foi constatado pelo médico de plantão. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Américo Brasiliense, que deverá apontar a causa da morte após os procedimentos de praxe.

Leia TambÃ©m