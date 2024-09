Médico que causou acidente na SP-318 estava embriagado, diz BO

BMW que era conduzida pelo médico - Crédito: arquivo

O médico de 49 anos que dirigia uma BMW e provocou um acidente de trânsito na manhã deste domingo (22), foi autuado por embriaguez ao volante após o teste clínico realizado por uma médica legista.

Segundo o boletim de ocorrência, A BMW colidiu violentamente com a traseira do Prisma na rodovia SP-318, causando o capotamento do veículo de aplicativo. A passageira do Prisma de 56 anos, foi socorrida e levada para a UPA da Santa Felícia com ferimentos leves. O motorista de 66 anos não se feriu.

Ainda de acordo com o BO, o médico tentou deixar o local do acidente, mas parou o carro defronte a base do Samu, cerca de 200 metros do local da colisão. Testemunhas e policiais relataram que ele apresentava sinais claros de embriaguez.

O acusado foi conduzido pelo Samu até o hospital da Unimed. Lá, ele recusou a realizar do teste do bafômetro e fornecer amostra de sangue, mas uma médica legista realizou o exame clínico.

Diante do resultado do exame que apontou resultado sugestivo de embriaguez e relatos de testemunhas, a autoridade policial autuou o médico em flagrante e arbitrou fiança no valor de R$ 5 mil, a qual foi exibida, sendo ele colocado em liberdade.

